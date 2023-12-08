Парламент Болгарии отклонил вето президента на соглашение о помощи Украине

В болгарском парламенте 162 депутата посчитали несостоятельными аргументы президента о запрете на передачу Украине бронетехники.

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Парламент Болгарии заблокировал вето президента Румена Радева на безвозмездную передачу Украине бронированной техники МВД. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Отмечается, что за передачу Киеву военной техники проголосовали 162 депутата. Они посчитали необоснованными аргументы президента о том, что эта техника необходима болгарской пограничной охране и спасателям. Против выступили только 55 человек.

Напомним, речь идет о 100 БТР , которые Болгария не использует. Также планируется передать запасные части к ним. Президент Болгарии четвертого декабря наложил вето на это соглашение, отметив, что не все депутаты были ознакомлены с его пунктами.