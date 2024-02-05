Болгария готова предоставить Украине вооружение за «солидную компенсацию»

Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение в обмен на компенсацию. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев передает телеканал BTV. В качестве компенсации Болгария рассчитывает на сотни миллионов долларов, которые планируется использовать для перевооружения и нужд армии, считает министр оборонного ведомства Болгарии.

«Мы предоставили несколько пакетов помощи, необходимой Украине, и сейчас у нас нет излишков военного оборудования для передачи, но мы можем предоставить ей необходимую технику на базе солидной компенсации, которую могли бы выплатить различные фонды, уже работающие в союзных странах», - заявил Тагарев (цитата по ТАСС).

По его словам, помощь Украине - это инвестиции в безопасность, так как Европа и Украина тесно связаны.

Ранее Киев и София договорились о бесплатной передаче ВСУ ненужной бронетехники с имеющимся вооружением и запчастями - это порядка 100 БТР, выпущенных 40 лет и стоящих без дела на складах МВД Болгарии.

Напомним, что болгарское руководство активно поддерживает киевский режим, среди недавних антироссийских мер - введение налога на транзит газа из России по своей территории по трубопроводам, которые идут в Венгрию и Сербию.