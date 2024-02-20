CNN: сдача Авдеевки может стать поворотным моментом для Украины

Потеря контроля ВСУ над Авдеевкой, вместе с приостановкой поставок военной помощи США может стать поворотным моментом в конфликте на Украине, а также означать наступление худших времен для Киева. Такое мнение выразили журналисты телеканала CNN.

Сдача Авдеевки представляет собой «поворотный момент, когда Россия наступает, а атрофия Запада грозит изменить» конфликт на Украине, пишет СМИ. Телеканал, например, отмечает, что высказывания Зеленского на этом фоне кажутся еще более отчаянными.

«Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на передовой, если Конгресс США продолжит удерживать пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, теперь превратились в горькую и жестокую реальность», - сказано в материале.

По мнению авторов статьи, тот факт, что украинские войска потеряли Авдеевку, контроль над которой удерживали на протяжении 10 лет, вместе с перестановками в военном руководстве и провалом контрнаступления может означать, что для киевских властей настало «худшее время».

Напомним, ранее стало известно о начале процесса разминирования Авдеевки, взятой 17 февраля под контроль российскими военнослужащими. В результате у моста в черте города были уничтожены более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Авдеевка в ДНР представляла собой «мощный оборонительный узел ВСУ», в ходе боев за город ВСУ потеряли 1 500 человек. Противник покинул населенный пункт, бросив оружие и технику.