Брошенные раненые и горящие танки: как элитные части ВСУ убегали из «неприступной» Авдеевки

Знамя министерства обороны России поднято над монументом советским воинам-освободителям в самом центре Авдеевки. Один за другим российские триколоры взмыли в небо на крыше коксохимического комбината и у железнодорожного вокзала города.

«Зенит», «Чебурашка», «База ПВО» - названия главных вражеских укреплений в Авдеевке, которые удалось взять подразделениям и частям российской армии. Киевский режим был уверен в их неприступности, весь оккупированный город стал самым мощным оборонительным узлом, укрепрайоном противника, это тысячи тонн залитого в землю бетона с подземными складами и коммуникациями. Но наши - смогли! Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка Донецкой Народной Республики.

«В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих. Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», - сообщил глава оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, командующему группировкой войск «Центр», который руководил всей операцией по освобождению Авдеевки.

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!», - написал президент России.

На протяжении нескольких недель практически в круглосуточном режиме по укрепрайонам противника работали артиллерия и авиация - тяжелые авиабомбы уничтожили узлы обороны врага на пути продвижения наших войск. Штурмовые группы смогли отрезать украинских боевиков от единственной асфальтированной дороги, по которой шло снабжение всей группировки. Киевский режим бросил на оборону города свои элитные части - но они оказались практически заперты в «котлах». Отступление противника превратилось в бегство, на кадрах с той стороны - горящие танки и брошенные командирами раненые боевики, пытающиеся спрятаться в подвалах.

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Важно, что наши военнослужащие ещё до штурма сделали всё возможное для эвакуации мирных жителей Авдеевки. Выводили их под обстрелом боевиков. В данный момент в Авдеевке идет окончательная зачистка от блокированных подразделений боевиков. Битва за город завершена, российская группировка войск «Центр» продолжает наступательные действия.

Подробнее смотрите в сюжете Павла Кутаренко для телеканала «Звезда».