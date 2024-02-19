Триколор над Авдеевкой: как в ДНР встретили триумф армии России

На крыше Авдеевского коксохимического комбината бойцы водрузили российский флаг - жители Донецка ждали этого все последние десять лет. Триколор в парке, возле монумента советским воинам освободителям, над администрацией города. То же самое происходит по всей Авдеевке.

Блистательная операция сразу нескольких штурмовых подразделений, точечная работа ВКС России, танков и артиллерии. Все последние несколько дней грохот боев за Авдеевку слышал буквально весь Донецк. Но детали и подробности хода битвы за Авдеевку Министерство обороны России не предавало огласке до полного освобождения. Важно было не допустить утечки информации о силах и средствах, задействованных в штурме города. И вот, Авдеевка перешла под контроль российских войск, о чем в минувшую субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину.

Командовал группировкой войск «Центр», которая штурмовала Авдеевку, генерал-полковник Андрей Мордвичев. Тот самый, что командовал весной 2022 года взятием Мариуполя. В Авдеевке российские штурмовики буквально разрезали город на несколько частей, превратив каждый из них в котел для ВСУ. В сети появились кадры, снятые националистами, засевшими на заводе Коксохим, куда прилетает российская авиабомба.

Только за прошедшие сутки националисты потеряли в городских боях более полутора тысяч боевиков. Освобождена территория почти в 32 квадратных километра. В настоящее время идет зачистка городских кварталов.

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Украинская бронетехника, уже частично подбитая, покидает Авдеевку. Пехота противника также пыталась выходить их города всеми доступными способами. Но выйти без потерь не удалось ни одному из подразделений ВСУ.

Командир орудия «Мста-Б» с позывным Селя говорит, что после начала штурма стало заметно, как изменилась тактика противника. Силы националистов стали стремительно иссякать. В отдельных подразделениях ВСУ, говорит он, откровенная паника. Боевики бросают оружие, бегут или сдаются в плен.

«Они уже и моральным духом упали. Уже отступают, уже так не отстреливаются, как в начале СВО. Они уже полностью, скорее всего, будут сдавать все свои территории. Просто они бросают свои заранее подготовленные территории и уходят на неподготовленные территории. Просто будут как то закрепляться, пытаться - вынужденное отступление у них», - рассказал Селя.

Удары сейчас наносятся не только по переднему краю противника, но и по его базам и полигонам. На неделе, здесь же, на Донецком направлении, наши Вооруженные силы ударили по полигону Селидово, где в тот момент, по некоторым данным, находились до полутора тысяч боевиков, среди которых, предположительно, были и представители запрещенного в РФ «Азова».

Продвижение наших войск, по данным Минобороны, на неделе происходило на всей линии боевого соприкосновения. На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Большие потери понесли сразу три бригады националистов на Краснолиманском направлении.

На неделе тульские десантники предотвратили попытку ВСУ провести ротацию на Солидаро-Артемовском направлении. И после зачистки населенного пункта Веселое они водрузили там российский флаг.

В окрестностях Артемовска расчеты БПЛА того же тульского соединения ВДВ своевременно обнаружили группу боевиков ВСУ и передали цель операторам FPV-дронов. Точным попаданием часть националистов была уничтожена, остальных ликвидировал второй дрон-камикадзе.

Артемовское направление сейчас одно из самых активных. ВСУ всеми силами пытаются удержаться на своих позициях. Предпринимаются бессмысленные штурмы. Остановить продвижение наших сил пытаются с помощью дронов-камикадзе.

После нескольких десятков километров изрытой снарядами и развороченной гусеницами танков дороги, Артемовск из густой темноты появляется как-то неожиданно. Выгоревшие во время прошлогодних боев за город, окна разбитых домов похожи на черные дыры. Несколько месяцев подряд, устраивая мясные штурмы, ВСУ предпринимали попытки вернуть Артемовск под свой контроль. Российские подразделения сумели отразить десятки и десятки атак, и теперь постепенно начали теснить националистов.

Артиллеристы, которые работают по передовым позициям ВСУ, говорят, что с каждым днем ответ националистов все слабее. Это говорит о том, что их ресурсы - технические и людские - иссякают, а наш огневой натиск продолжается и с каждым днем усиливается.

Разведгруппа батальона добровольческой бригады «Терек» ранним утром выходит на обход обозначенной территории. Задача, чтобы ДРГ противника не смогла проникнуть в тыл наших подразделений. Боец с позывным «Охотник» говорит, что добровольческая казачья бригада была сформирована в Санкт-Петербурге, но служить сюда приезжают со всей страны.

«У казаков есть определенный свой уклад, есть свои традиции, есть понимание быта, поведения, как себя ведут казаки во время сражений, подобных вещей. Есть своя сплоченность определенная и определенный казачества, который присутствует в нашем подразделении. Он воодушевляет и помогает расти молодым, показывает то, что у нас нет того, что мы можем где-то сдаться, можем где то подвинуться. Ребята идут до конца, выполняют с честью и достоинством свои задачи», - рассказал Охотник.

Казаки понимают, что легкой победы не бывает, но шансов у националистов просто нет.

«Противник огрызается. Это явно видно, что он огрызается. Но мы поджимаем его потихонечку. И видно, что чем сильнее мы поджимают, тем яростнее он огрызается. Думаю, что ничего он уже сделать не может», - рассказал боец с позывным «Шкипер».

Когда же наступают минуты отдыха, он достает из нагрудного кармана письмо, которое читал уже много, много раз. Письмо от простой шестиклашки Марии. Строки, написанные ребенком, которые тронули его до глубины души.

«Здравствуй, дорогой солдат! Вам пишет ученица шестого класса Корнеева Мария, я вам очень благодарна за то, что вы пошли защищать Родину. Благодаря вам вашей смелости мужественности. Дети, старики, женщины можем спокойно спать. И очень хочется, чтобы мои одноклассники, мальчишки забияки брали пример с вас воинов. Желаю вам вернуться домой, здоровыми и невредимыми к своим семьям», - пишет Мария.

И такие письма от простых школьников со всей страны есть в нагрудном кармане у каждого бойца добровольческой бригады. В столовой батальона даже обустроили целую выставку детских писем, так много их приходит. Замкомандира батальона рассказывает, что очень часто записывают с бойцами ответные послания школьникам. А еще проводят встречи с детьми здесь на территории, где все еще идут боевые действия.

«Вот недавно глава подошел, попросил помочь провести в школе уроки мужества, где наши бойцы съездили в школу, познакомились с директором, завучем по воспитательной части. И сейчас на постоянной основе проводят в школе уроки мужества, занятия с детьми, рассказывают, экипировку показывают, и беседы проводят с детьми. Ну и не забывают про те же самые казачьи традиции, детям тоже интересно. Проводятся тактические игры. Именно старые казачьи игры», - рассказал заместитель командира батальона с позывным «Борз».

Бойцы добровольческой бригады «Терек» говорят, что многое из того, что присылают им волонтеры, продукты, сладости они отвозят в местные школы, детские дома и больницы. У батальона уже есть подшефные школы в Санкт Петербурге, возможно скоро они появятся и в Донбассе.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов