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Аргентина достигла максимального за последние 20 лет уровня бедности

Экономисты пришли к выводу, что к девальвации национальной валюты и росту цен привели реформы нового президента Аргентины Хавьера Милея.
Ян Брацкий 2024-02-19 09:16:01
© Фото: Claudio Santisteban, dpa, Global Look Press

Уровень бедности в Аргентине достиг максимума за последние 20 лет и достиг 57,4%, сообщает Reuters. В качестве источника информации журналисты приводят исследования и подсчеты одного из лучших экономических университетов страны - Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

В докладе сказано, что сегодня не менее 27 миллионов человек по всей Аргентине считаются бедными, еще 9 миллионов живут в крайней нищете. При том, что во всей стране проживают 47,3 миллиона человек.

Реформы нового президента Хавьера Милея девальвировали песо и спровоцировали рост цен на продовольствие, полагают эксперты UCA. Напомним, Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины в декабре прошлого года. Почти сразу новый глава государства подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации национальной экономики. Во время инаугурации Милей предупредил соотечественников о «месяцах боли», которые придется пережить на пути к экономическому процветанию.

#девальвация #Аргентина #Бедность #реформы #Хавьер Милей
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