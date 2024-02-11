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Президент Аргентины отказался жить в посольстве в Риме и выбрал дорогой отель

Президент Аргентины поселился с сестрой в римском отеле Intercontinental Ambasciatori, в котором минимальная цена за номер составляет $550.
Ян Брацкий 2024-02-11 07:17:01
© Фото: Cristobal Basaure Araya, Keystone Press Agency, Globallookpress

Прибывший с сестрой в Италию президент Аргентины Хавьер Милей снял номера в одном из самых дорогих отелей страны, отказавшись жить в здании посольства. Как сообщила газета La Nacion политика не устроили условия резиденции на площади Пьяца дель Эсквилино в Риме.

«Поскольку комнаты в резиденции, судя по всему, были не в хорошем состоянии и они ему не нравились, Милей и его сестра решили переехать в роскошный отель Intercontinental Ambasciatori на легендарной Виа Венето», - рассказали в издании.

Журналисты отметили, что со стороны лидера страны, жители которой переживают экономический кризис, было неуместно демонстрировать подобное расточительство. Однако Хавьер Милей сделал ставку на собственный комфорт и снял номера в отеле, где минимальная цена в стуки составляет $550.

Милей официально вступил в должность президента Аргентины 10 декабря прошлого года. Политик принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе. В списке предвыборных обещаний эксцентричного Милея было закрытие Центробанка страны, долларизация национальный экономики, приватизация частных компаний и отказ от вступления в БРИКС.

#италия #Аргентина #Президент #отель #рим #Хавьер Милей
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