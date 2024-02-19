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Politico: план Запада состоит в том, чтобы просто не дать ВСУ развалиться

Ухудшение перспектив Украины на поле боя и вопросы о приверженности Америки Киеву доминировали на Мюнхенской конференции по безопасности.
Владимир Рубанов 2024-02-19 03:24:01
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

США вместе со своими союзниками на Западе пытаются предотвратить развал ВСУ на фоне дефицита боеприпасов и потерь территорий, пишет Politico. Ухудшение перспектив Украины на поле боя и вопросы о приверженности Америки Киеву доминировали на Мюнхенской конференции по безопасности.

Форум проходил при уверенности в том, что президент Джо Байден вряд ли сможет помочь Украине, а лидер республиканской партии Дональд Трамп пытается подорвать продолжение поддержки Киева. Поэтому текущий план, который изданию описали восемь американских законодателей и пять иностранных чиновников, заключается в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться.

«Плана Б» не будет, если законодателям не удастся одобрить план финансирования Киева, который застрял в конгрессе из-за споров о границе, заявила вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, у Вашингтона «есть только план А».

#боеприпасы #Украина #сша #ВСУ #Мюнхенская конференция #поставки оружия #Камала Харрис
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