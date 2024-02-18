Байден допустил потерю Украиной других городов после Авдеевки

Украинские войска могут не дождаться нового пакета помощи от США и потерять другие города. Такое мнение озвучил президент США Джо Байден в ответ на вопросы журналистов.

В ответ на вопрос об уверенности президента в том, что ВСУ не сдаст ни одного города в ожидании нового финансирования от США, глава Штатов сказал, что не уверен и «никто не может быть уверен». Президент Штатов подчеркнул, что НАТО играет решающую роль в поддержке боеспособности ВСУ. Он также отметил, что заверил Зеленского во время разговора, что Киев получит деньги от конгресса.

«Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», - сказал Байден.

Президент России Владимир Путин вчера выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль ВС РФ и поздравил российских военнослужащих с важной победой. По данным Минобороны России, за сутки в боях за Авдеевку ВСУ потеряли свыше полутора тысяч боевиков.