В ЕС заявили, что в ближайшие дни легализуют использование доходов от активов РФ

Европейский союз в ближайшие дни разрешит направлять на поддержку Украины проценты, полученные от замороженных российских активов. Об этом сегодня заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эти правовые шаги запущены и будут реализованы в эти дни», - цитирует ее слова ТАСС.

Ранее ЕС поддержал идею использования активов России для помощи Украине. Среди мер поддержки будут реконструкция, модернизация и восстановление Украины.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, деньги также пойдут на финансирование производства вооружения для Киева.