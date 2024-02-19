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В ЕС заявили, что в ближайшие дни легализуют использование доходов от активов РФ

По словам Урсулы фон дер Ляйен, инициированы соответствующие юридические шаги.
Сергей Лебедев 2024-02-19 18:59:01
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Европейский союз в ближайшие дни разрешит направлять на поддержку Украины проценты, полученные от замороженных российских активов. Об этом сегодня заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эти правовые шаги запущены и будут реализованы в эти дни», - цитирует ее слова ТАСС.

Ранее ЕС поддержал идею использования активов России для помощи Украине. Среди мер поддержки будут реконструкция, модернизация и восстановление Украины. 

По словам Урсулы фон дер Ляйен, деньги также пойдут на финансирование производства вооружения для Киева. 

#Россия #Украина #РФ #ЕС #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #активы
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