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Фон дер Ляйен: доходы от российских активов пойдут на производство оружия Киеву

Доходы от замороженных активов России на территории ЕС пойдут на производство оружия Киеву и на восстановление Украины, заявила глава ЕК.
Елизавета Егорова 2024-02-17 16:56:01
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress

Доходы от замороженных активов России на территории Евросоюза пойдут на финансирование производства оружия для Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, правовая основа для этого уже создана.

«Мы намерены использовать их (доходы от замороженных российских активов, - Прим. ред.) для поддержки Украины, как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления… Мы уже создали законодательную базу, необходимую для этого», - заявила глава ЕК.

Напомним, что Европейский союз поддержал идею использования активов России для помощи Киеву. Среди мер поддержки будут реконструкция, модернизация и восстановление Украины. Также эти деньги нужны для большей интеграции страны в Евросоюз, заявила Фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты отправили в Эстонию 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов» на нужды Украины. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Минюста США. Деньги изъяли по делу о контрабанде.

#в стране и мире #Урсула фон дер Ляйен #помощь Украине #российские активы #правовая база
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