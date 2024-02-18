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Источник: Украина атаковала Ил-76 под Белгородом под давлением британских советников

Удар по борту с украинскими военнопленными не был согласован со штабом ПВО в Киеве.
Никита Черненко 2024-02-18 08:39:01
© Фото: СК РФ

В атаке на Ил-76 под Белгородом, на котором перевозились украинские военнопленные, виноваты британские советники Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно заявлению источника, на ударе по борту настаивали советники из Британии, при этом не перепроверяя информацию о движении воздушных судов над Белгородской областью. При этом атака не согласовывалась со штабом ПВО в Киеве.

«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», - цитирует РИА Новости.

Экипаж Ил-76, до конца боровшийся за жизни пассажиров, был отмечен орденами Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Государственные награды вручил родным погибших членов экипажа командующий военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

#Ил-76 #Украина #белгородская область #Британия #Трагедия #давление
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