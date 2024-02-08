Замкомандующего ВТА Золотько: экипаж Ил-76 до конца боролся за своих пассажиров

Экипаж сбитого над Белгородской областью Ил-76 до конца боролся за жизни своих пассажиров. Об этом в беседе со «Звездой» заявил заместитель командующего военно-транспортной авиацией полковник Иван Золотько.

Он назвал произошедшее большой трагедией, ведь из-за подлых действий киевского режима, которые совершаются «исподтишка», «мы теряем лучших людей».

«Конечно, для нас это большая трагедия. Погибли лучшие наши коллеги, друзья. Я их знал лично - неоднократно выполнял задачи совместно с этим экипажем. Мы не разделяем пассажиров на своих и чужих, это у нас в крови, на уровне инстинкта. Уверен и знаю, что они делали все, чтобы спасти их жизни», - сказал Золотько.

Напомним, крушение самолета произошло 24 января. В Минобороны сообщили, что теракт совершила украинская сторона - ВСУ сбили Ил-76, который доставлял для обмена пленных украинских бойцов. По информации российского оборонного ведомства, борт был поражен из района села Липцы в Харьковской области, противник использовал зенитно-ракетный комплекс. Все, кто находился в самолете, включая троих сопровождающих и шестерых членов экипажа, погибли.