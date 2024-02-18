Опубликованы кадры оказания первой медпомощи военкору «Звезды» Пионтковскому

Опубликованы кадры оказания первой медицинской помощи корреспонденту «Звезды» Даниилу Пионтковскому, который получил ранение при обстреле украинскими националистами Пантилеймоновки.

Военкор рассказал, что врачи больницы осмотрели рану, сделали снимок. Корреспонденту провели дополнительный осмотр, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по поселку Пантелеймоновка. При ударе погибли четыре человека, в том числе 15-летняя девочка, еще шестеро ранены и находятся в больнице. По словам очевидцев «это было действительно страшное зрелище, украинские националисты стреляли прицельно по мирным домам».

Ранение получил и корреспондент «Звезды» Даниил Пионтковский. По его рассказу, во время работы над репортажем съемочная группа увидела вражеский БПЛА, затем разбежались во все стороны. Однако после того, как военкор поднялся, почувствовал боль в ноге.