«Как шандарахнуло»: жители Пантелеймоновки рассказали об ударе ВСУ

Жители Пантелеймоновки, которая подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков утром 17 февраля, вытаскивали раненых детей из-под завалов. Они кричали, плакали и просили о помощи. Местная жительница вспомнила, что застала мощный взрыв на остановке и боялась, что не сможет убежать.

«Обстрел был в пол седьмого <...> как шандарахнуло. Я говорю боже мой, на остановке люди стоят и что-то где-то разорвалось <...> девочка одна погибла, отца в больницу (увезли, - Прим ред.)», - вспомнила женщина в разговоре со «Звездой».

Она рассказала, как живется мирным людям в приграничном районе. Ближайший магазин уничтожило при очередной атаке, продавщица погибла. Теперь пенсионеры вынуждены ходить за хлебом по разрушенной дороге.

«Еле-еле выживаем, плачем, что нам делать? Магазин до этого тоже разбили, продавщица погибла, мы остались без хлеба, без еды. Теперь за продуктами надо ходить до завода по разрушенной дороге», - сказал а женщина.

Местные жители не понимают, зачем по их домам прилетают ракеты, ведь они не находятся на передовой. Бабушка рассказала нашему телеканалу, что считает напавших настоящими фашистами.

«Ему (Владимиру Зеленскому, - Прим. ред.) место в артистах <...> ему места вообще нигде нету. Пулю в лоб и до свидания, чтобы от него мать отказалась. Натуральные фашисты», - сказала местная жительница.

Напомним, что в ходе утреннего обстрела ВСУ Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли четыре мирных жителя, в том числе девочка-подросток. Еще шесть человек получили ранения, двое из них - дети. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.