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При обстреле Пантелеймоновки получил ранение военкор «Звезды» Пионтковский

Журналист ранен в ногу при ударе ВСУ по жилым кварталам Пантелеймоновки.
Ирина Елагина 2024-02-17 20:40:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение в ногу при обстреле Пантелеймоновки в ДНР.

Съемочная группа нашей телекомпании приехала в поселок для подготовки сюжета о последствиях утренней атаки ВСУ. В это время Пантелеймоновка вновь оказалась под ударом противника - населенный пункт атаковал беспилотник, при обстреле был ранен военкор «Звезды».

Напомним что сегодня ВСУ подвергли массированному обстрелу поселок Пантелеймоновку в ДНР. Установлено, что удар по жилым кварталам ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS. Ракетным ударом практически уничтожен многоквартирный жилой дом. ВСУ атаковали жилые кварталы утром, когда люди еще спали. Очевидцы рассказали, как из разрушенного дома в мороз выбежал на улицу в одних трусах маленький мальчик. Соседи помогали вытаскивать раненых детей из-под завалов. Они кричали, плакали и просили о помощи. 

По предварительным данным, под завалами погибли ребенок и трое взрослых, еще двое детей и двое взрослых ранены.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел #военкор #РСЗО HIMARS #Пантелеймоновка #ранен журналист
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