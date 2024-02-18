Президент Литвы Науседа усомнился в эффективности санкций ЕС против России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил о неэффективности применяемых Евросоюзом в отношении России санкций. Своим мнением он поделился во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает RT, Науседа отметил ограниченное воздействие введенных рестрикций на экономику России. Говоря об этом, он привел макроэкономические показатели России.

«Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», - выступил с заявлением президент Литвы.

По мнению Науседы, возможность обхода санкционных ограничений является причиной их неэффективности.

Четырнадцатого февраля сообщалось, что главы МИД Евросоюза могут одобрить 13-й пакет санкций против России, это может состояться 19 февраля. В новый список могут включить порядка 200 граждан и компаний из России, а помимо этого из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.

На следующий день стало известно, что Венгрия не позволила ЕС одобрить новые антироссийские санкции. Со ссылкой на источники газета Financial Times сообщила, что Будапешт так поступил, потому что часть санкций направлена на китайские компании.