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Премьер Эстонии заявила, что есть «нетрадиционное» решение об изъятии активов РФ

Кая Каллас заявила, что Россия имеет законные требования по своим активам, замороженным на Западе.
Владимир Рубанов 2024-02-18 23:52:01
© Фото: IMAGO Eero Vabamagi Globallookpress

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия имеет законные требования по своим активам, замороженным на Западе. Передача этих средств Украине потребует решения, сказала она германской газете Die Welt.

По словам Каллас, Россия «наносит ущерб Украине, и Киев имеет легитимные претензии к России». Премьер Эстонии заявила, что надо найти такое «нетрадиционное» решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия, но Россия должна его оплатить и нести ответственность за свои действия».

Премьер добавила, что у Эстонии якобы есть законодательное решение об изъятии активов РФ. Однако что это за решение, она не пояснила.

Кая Каллас в России объявлена в розыск. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что чиновники Эстонии и Литвы предпринимают враждебные действия по отношению к нашей стране и исторической памяти.

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