МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры из Авдеевки, где после боев не осталось целых зданий

В Авдеевке после интенсивных боев не осталось почти ни одного целого здания - вокруг развалины и обломки.
Павел Кутаренко Елизавета Егорова 2024-02-18 20:00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал кадры из Авдеевки, которая перешла под контроль российских военнослужащих группировки войск «Центр». На видео заметно, что от дорог почти ничего осталось, целых зданий практически нет, а вокруг одни развалины и обломки.

Находиться в Авдеевке по-прежнему опасно - на заборах или прямо под ногами могут быть мины или взрывные устройства. Во время работы съемочной группы прямо над журналистами кружили вражеские дроны.

Напомним, что населенный пункт удалось полностью освободить 17 февраля. ВС РФ взяли под контроль 32 квадратных километра земли. Это позволило увести линию фронта от Донецка и обезопасить живущих там мирных жителей.

Ранее в Минобороны показали кадры беспорядочного бегства националистов из Авдеевки. ВСУ потеряли в боях за город 1500 человек и, бросив технику и оружие, начали бежать еще за сутки до официального приказа о выводе войск от нового главкома ВСУ Александра Сырского.

#ВСУ #наш эксклюзив #кадры #разрушения #Авдеевка
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 