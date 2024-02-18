Опубликованы кадры из Авдеевки, где после боев не осталось целых зданий

Корреспондент «Звезды» показал кадры из Авдеевки, которая перешла под контроль российских военнослужащих группировки войск «Центр». На видео заметно, что от дорог почти ничего осталось, целых зданий практически нет, а вокруг одни развалины и обломки.

Находиться в Авдеевке по-прежнему опасно - на заборах или прямо под ногами могут быть мины или взрывные устройства. Во время работы съемочной группы прямо над журналистами кружили вражеские дроны.

Напомним, что населенный пункт удалось полностью освободить 17 февраля. ВС РФ взяли под контроль 32 квадратных километра земли. Это позволило увести линию фронта от Донецка и обезопасить живущих там мирных жителей.

Ранее в Минобороны показали кадры беспорядочного бегства националистов из Авдеевки. ВСУ потеряли в боях за город 1500 человек и, бросив технику и оружие, начали бежать еще за сутки до официального приказа о выводе войск от нового главкома ВСУ Александра Сырского.