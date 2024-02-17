ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за 50 минут

Украинские боевики за 50 минут, с 20:50 до 21:40 по московскому времени, выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Под атаку противника попали Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров <...> 21:40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - написало представительство в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что утром 17 февраля ВСУ атаковали Пантелеймоновку ДНР. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали. Местные жители доставали раненых детей из-под завалов, а те плакали и просили о помощи. Проживающие там люди в разговоре со «Звездой» назвали ВСУ «натуральными фашистами».