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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за 50 минут

ВСУ с 20:50 по 21:40 выпустили 14 снарядов по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки.
Елизавета Егорова 2024-02-17 22:34:01
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Украинские боевики за 50 минут, с 20:50 до 21:40 по московскому времени, выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Под атаку противника попали Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров <...> 21:40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - написало представительство в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что утром 17 февраля ВСУ атаковали Пантелеймоновку ДНР. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали. Местные жители доставали раненых детей из-под завалов, а те плакали и просили о помощи. Проживающие там люди в разговоре со «Звездой» назвали ВСУ «натуральными фашистами».

#в стране и мире #Донецк #снаряды #ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел
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