В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали освобождение города Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что по причине этого события противников России «так и корежит».

«Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!», - написала она в Telegram-канале.

Вечером 17 февраля глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном освобождении этого населенного пункта.

В настоящее время Авдеевку контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

В оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки потери ВСУ в боях за Авдеевку составили свыше 1 500 бойцов. Непрерывный огонь со стороны ВС РФ вынудил ВСУ спешно покинуть Авдеевку, бросив вооружение и военную технику.

В настоящее время в городе проводится окончательная зачистка от украинских военнослужащих, блокирование подразделений ВСУ, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.