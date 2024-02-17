МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Космический грузовик «Прогресс МС-26» пристыковался к российскому модулю МКС

«Прогресс» нес на себе оборудование для научного эксперимента «Перспектива-КМ», а также вещи для экипажа.
Никита Черненко 2024-02-17 09:45:01
© Фото: RoscosmosTV, YouTube © Видео: RoscosmosTV, YouTube

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» успешно пристыковался к Международной космической станции. Прямую трансляцию стыковки провел «Роскосмос».

Стыковка корабля к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции состоялась в 09.06 по московскому времени. Планируется, что космический грузовик пробудет на орбите 180 суток.

На борту «Прогресса» находилось около 2,5 тонн грузов. В первую очередь корабль доставил на МКС 1,478 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота. Экипаж также получил оборудование для эксперимента «Перспектива-КМ»: ее установят на исследовательском модуле «Поиск» при следующем выходе в открытый космос.

Корабль «Прогресс МС-26», который несла ракета «Союз-2.1а», взлетел в 06.25 по московскому времени с космодрома Байконур. До этого от МКС отстыковался прошлый грузовой корабль: «Прогресс МС-24», он распался и сгорел при входе в атмосферу Земли.

#космос #мкс #модуль Звезда #стыковка #«Прогресс МС-26»
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 