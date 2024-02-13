МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Грузовой модуль «Прогресс МС-24» отстыковался от МКС

«Прогресс МС-24» покинул Международную космическую станцию, пробыв около шести месяцев в космосе.
Дарина Криц 2024-02-13 05:45:01
© Фото: roscosmos.ru

Грузовой корабль «Прогресс МС-24», работающий в космосе, отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС) - служебного модуля «Звезда». Это произошло в 05:09 по московскому времени.

На 08:16 запланировано включение двигателя на торможение, это поможет увести корабль с орбиты. Затем «Прогресс МС-24» войдет в атмосферу Земли и распадется. После этого часть конструкции, которая не сгорела, упадет в Тихий океан - в южной его части и недоступном для судоходства районе.

Его запустили с космодрома Байконур в августе 2023 года при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а». Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов.

Корабль около полугода провел в полете в составе МКС. За это время он выполнил восемь коррекций орбиты станции, среди которых одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

Вместо «Прогресс МС-24» на станции окажется грузовой корабль «Прогресс МС-26». Его запуск запланирован на 15 февраля с Байконура.

#в стране и мире #космос #мкс #отстыковка #Прогресс МС-24 #грузовой космический корабль
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 