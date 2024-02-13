Грузовой модуль «Прогресс МС-24» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-24», работающий в космосе, отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС) - служебного модуля «Звезда». Это произошло в 05:09 по московскому времени.

На 08:16 запланировано включение двигателя на торможение, это поможет увести корабль с орбиты. Затем «Прогресс МС-24» войдет в атмосферу Земли и распадется. После этого часть конструкции, которая не сгорела, упадет в Тихий океан - в южной его части и недоступном для судоходства районе.

Его запустили с космодрома Байконур в августе 2023 года при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а». Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов.

Корабль около полугода провел в полете в составе МКС. За это время он выполнил восемь коррекций орбиты станции, среди которых одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

Вместо «Прогресс МС-24» на станции окажется грузовой корабль «Прогресс МС-26». Его запуск запланирован на 15 февраля с Байконура.