Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26» успешно вышла на орбиту

Ракета «Союз-2.1а», несущая грузовой корабль «Прогресс МС-26», взлетела в 06.25 по московскому времени с космодрома Байконур и вышла на устойчивую орбиту. Онлайн-трансляция запуска космического аппарата велась на YouTube-канале Роскосмоса.

На борту «Прогресса» более 2,5 тонны груза для российских космонавтов на Международной космической станции. Стыковка грузового корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 09.12 по московскому времени.

«Корабль "Прогресс МС-26" доставит на МКС 2 518 кг грузов, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота», - сообщили в Роскосмосе.

Ранее от международной станции отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-24», запущенный с Байконура в августе 2023 года. Корабль ушел с орбиты 13 февраля и распался в атмосфере Земли, его обломки, не сгоревшие при входе в атмосферу, упали в южную часть Тихого океана, в недоступный для судоходства район.