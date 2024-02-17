В Ижевске ликвидировали открытое горение производственного здания

МЧС России сообщило об устранении пожарными открытого горения производственного здания производственного здания, загоревшегося в Ижевске. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Ижевске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в тушении пожара принимали участие свыше 100 человек и 33 единицы техники. Пожар успел распространиться на площади до 3,5 тысяч квадратных метров, ликвидация горения затруднялась высокой пожарной нагрузкой.

Крупный пожар случился в Ижевске этой ночью. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания не было, причины пожара уточняются.