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В Ижевске ликвидировали открытое горение производственного здания

Сотрудники экстренных служб проводят проливку и разборку конструкций.
Никита Черненко 2024-02-17 07:00:01
© Фото: МЧС РФ

МЧС России сообщило об устранении пожарными открытого горения производственного здания производственного здания, загоревшегося в Ижевске. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Ижевске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в тушении пожара принимали участие свыше 100 человек и 33 единицы техники. Пожар успел распространиться на площади до 3,5 тысяч квадратных метров, ликвидация горения затруднялась высокой пожарной нагрузкой.

Крупный пожар случился в Ижевске этой ночью. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания не было, причины пожара уточняются.

#в стране и мире #пожар #ижевск #МЧС РФ #удмуртская республика
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