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В Ижевске тушат крупный пожар на площади 2 800 «квадратов»

По информации МЧС, предварительно пострадавших нет.
Дарина Криц 2024-02-17 01:23:01
© Фото: mchs.gov.ru © Видео: mchs_official Telegram

В Удмуртии сотрудники МЧС борются с огнем на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

Крупный пожар произошел в столице республики - Ижевске. Предварительно говорится об отсутствии пострадавших. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Пожар в здании в Удмуртии - на 2 800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет», - указали в пресс-службе министерства.

К ликвидации пожара привлекли 59 специалистов и 21 единицу техники. Не уточняются, что могло послужить причиной возгорания и что это было за здание.

#в стране и мире #пожар #ижевск #МЧС РФ #ЧП
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