В Ижевске тушат крупный пожар на площади 2 800 «квадратов»

В Удмуртии сотрудники МЧС борются с огнем на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

Крупный пожар произошел в столице республики - Ижевске. Предварительно говорится об отсутствии пострадавших. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Пожар в здании в Удмуртии - на 2 800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет», - указали в пресс-службе министерства.

К ликвидации пожара привлекли 59 специалистов и 21 единицу техники. Не уточняются, что могло послужить причиной возгорания и что это было за здание.