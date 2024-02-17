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МЧС сообщило, что площадь пожара в Ижевске увеличилась до 3,5 тыс. «квадратов»

Пожарные пытаются потушить огонь, площадь которого уже составила 3 500 квадратных метров.
Дарина Криц 2024-02-17 03:46:01
© Фото: mchs_official Telegram © Видео: mchs_official Telegram

Площадь пожара в Ижевске увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. Обновленные данные сообщило МЧС РФ. В условиях плотного задымления пожарные борются с пламенем.

«Пожарные работают в условиях плотного задымления. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой», - рассказали в пресс-службе министерства.

Для ликвидации пожара привлекли свыше 100 человек и 33 единицы техники. Производственное здание расположено на улице Орджоникидзе, 2.

Прежде сообщалось, что пожар охватил площадь 2,8 тысячи квадратных метров.

С огнем боролись 59 специалистов. Нет информации, были ли в здании люди, что могло послужить причиной возгорания и что находилось в здании.

#в стране и мире #ижевск #МЧС РФ #ЧП #площадь пожара
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