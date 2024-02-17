МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Звуки сирены зазвучали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Игнат Далакян 2024-02-17 06:43:01
© Фото: Anastasiia Smolienko Keystone Press Agency Globallookpress

В четырех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Звуки сирены зазвучали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее воздушная тревога звучала по всей территории Украины 15 февраля. Украинское Министерство цифровой трансформации сообщило, что сирены начали работать в регионах начиная с 05:31 по местному времени.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. В городе работала система ПВО, глава города просил жителей не покидать укрытий.

#в стране и мире #Украина #сирены #воздушная тревога
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 