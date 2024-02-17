В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Звуки сирены зазвучали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее воздушная тревога звучала по всей территории Украины 15 февраля. Украинское Министерство цифровой трансформации сообщило, что сирены начали работать в регионах начиная с 05:31 по местному времени.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. В городе работала система ПВО, глава города просил жителей не покидать укрытий.