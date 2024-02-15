В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», - написал он в своем Telegram-канале.

Перед этим власти Киевской области сообщали о работе средств противовоздушной обороны в регионе.

По информации украинских средств массовой информации, взрывы также произошли во Львове, Днепропетровске и подконтрольной Киеву части Запорожья.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали работать в регионах начиная с 05:32 по местному времени.