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В Киеве прогремела серия взрывов

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Игнат Далакян 2024-02-15 08:08:01
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», - написал он в своем Telegram-канале.

Перед этим власти Киевской области сообщали о работе средств противовоздушной обороны в регионе.

По информации украинских средств массовой информации, взрывы также произошли во Львове, Днепропетровске и подконтрольной Киеву части Запорожья.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали работать в регионах начиная с 05:32 по местному времени.

#в стране и мире #Киев #Виталий Кличко #взрывы #воздушная тревога #Киевская область
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