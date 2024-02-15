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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Сирены начали работать в регионах начиная с 05:32 по местному времени.
Никита Черненко 2024-02-15 06:37:01
© Фото: Ferdinand Hollweck imageBROKER.com Globallookpress

На территории Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на информацию украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно данным онлайн-карты министерства, тревогу начали объявлять начиная с 05:32 по местному времени. Первые сирены воздушной опасности зазвучали в Полтавской, Сумской, Запорожской и Николаевской областях.

В пятницу, 9 февраля, на территории Одесской Николаевской и Харьковской областей звучали мощные взрывы. Сообщалось, что в регионах также работала система ПВО.  

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