На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На территории Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на информацию украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно данным онлайн-карты министерства, тревогу начали объявлять начиная с 05:32 по местному времени. Первые сирены воздушной опасности зазвучали в Полтавской, Сумской, Запорожской и Николаевской областях.

В пятницу, 9 февраля, на территории Одесской Николаевской и Харьковской областей звучали мощные взрывы. Сообщалось, что в регионах также работала система ПВО.