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Захарова усомнилась, что Зеленский вывел войска из Авдеевки ради жизней людей

Официальный представитель МИД РФ заявила, что ВСУ умеют воевать только с мирными жителями.
Ирина Елагина 2024-02-17 16:51:01
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление Зеленского о причинах вывода ВСУ из Авдеевки для сохранения армии и выразила уверенность, что украинцы не могут воевать бесплатно и противостоять кому-то кроме мирных жителей.

«Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», - написала Захарова в Telegram.

Захарова подчеркнула, что украинское руководство не интересует ничего, кроме денег, «все остальное для них значения не имеет».

Сегодня руководство ВСУ приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. По информации украинских СМИ, главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе группировки «Таврия» из Авдеевки с переходом к обороне. Украинские части уже покинули город. Зеленский назвал операцию «отводом войск из Авдеевки» и указал, что причина принятия решения - «сохранить жизни людей».

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #ВСУ #Владимир Зеленский #Авдеевка #Александр Сырский
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