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США перевели Эстонии 500 тысяч долларов из «конфискованных средств РФ» для Киева

Отправка Эстонии денег из замороженных активов России для помощи Киеву стало «первым подобным случаем».
Елизавета Егорова 2024-02-17 16:28:01
© Фото: Jim West, imageBROKER, Globallookpress

Министерство юстиции США отравило в Эстонию 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов», изъятых по деле о контрабанде. Эти деньги направятся на оказание помощи Украине. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте американского Минюста.

«Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о переводе почти 500 тысяч долларов из конфискованных российских средств с целью оказания помощи Украине», - говорится в публикации.

Этот первый подобный случай, когда российские деньги пошли на нужды Украины, отметили в Минюсте государства.

Министерство утверждает, что в марте 2023 года в США конфисковали 484,9 тысячи долларов, которые были получены преступным путем по делу о контрабанде. В РФ пытались продать шлифовальный станок, а это является незаконным, если не иметь особой лицензии.

#сша #эстония #помощь Украине #замороженные активы
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