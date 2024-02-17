США перевели Эстонии 500 тысяч долларов из «конфискованных средств РФ» для Киева

Министерство юстиции США отравило в Эстонию 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов», изъятых по деле о контрабанде. Эти деньги направятся на оказание помощи Украине. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте американского Минюста.

«Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о переводе почти 500 тысяч долларов из конфискованных российских средств с целью оказания помощи Украине», - говорится в публикации.

Этот первый подобный случай, когда российские деньги пошли на нужды Украины, отметили в Минюсте государства.

Министерство утверждает, что в марте 2023 года в США конфисковали 484,9 тысячи долларов, которые были получены преступным путем по делу о контрабанде. В РФ пытались продать шлифовальный станок, а это является незаконным, если не иметь особой лицензии.