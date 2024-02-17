МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский заявил, что готов отправиться с Трампом на передовую

Владимир Зеленский заявил, что уже приглашал Трампа отправиться в зону боевых действий.
Елизавета Егорова 2024-02-17 15:06:01
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Владимир Зеленский готов отправиться в зону боевых действий вместе с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Политик при этом подчеркнул, что уже завал Трампа «на передовую».

«Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», - цитирует РИА Новости слова Владимира Зеленского.

Ранее бывший американский президент заявил, что в случае своего переизбрания он заставит Киев начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщили журналисты Bloomberg. Политик также уверил, что заставит США пересмотреть свои отношения со странами-членами НАТО.

Кроме того, Трамп считает, что сможет урегулировать украинский кризис за 24 часа. Однако в Кремле усомнились на счет этого заявления. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эту проблему невозможно решить за один день.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Зона боевых действий #конфликт на Украине
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 