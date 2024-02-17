Зеленский заявил, что готов отправиться с Трампом на передовую

Владимир Зеленский готов отправиться в зону боевых действий вместе с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Политик при этом подчеркнул, что уже завал Трампа «на передовую».

«Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», - цитирует РИА Новости слова Владимира Зеленского.

Ранее бывший американский президент заявил, что в случае своего переизбрания он заставит Киев начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщили журналисты Bloomberg. Политик также уверил, что заставит США пересмотреть свои отношения со странами-членами НАТО.

Кроме того, Трамп считает, что сможет урегулировать украинский кризис за 24 часа. Однако в Кремле усомнились на счет этого заявления. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эту проблему невозможно решить за один день.