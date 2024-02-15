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Bloomberg: Трамп намерен заставить Украину начать переговоры с Россией

Экс-президент США также планирует сократить обязательства США перед членами НАТО, не выполняющими обязательства по расходам на оборону.
Никита Черненко 2024-02-15 08:59:01
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией в случае своего переизбрания на пост главы государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, республиканский политик намерен провести мирный саммит с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского после своего избрания. При этом Трамп намерен также пересмотреть отношения Штатов со странами-членами НАТО, сократив обязательства перед некоторыми из них.

«Трамп обсудил со своими союзниками статью 5 альянса НАТО, согласно которой защищается любой член блока, подвергшийся нападению. Экс-президент намерен сделать так, чтобы эта статья применялась только к странам, которые достигают целей по расходам на оборону», - пишет Bloomberg.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Путина о предпочтительности Джо Байдена для России. Бывший президент Штатов счел это «большим комплиментом», отметив, что Байден выгоден для России и отдаст ей «все, включая Украину, в качестве подарка».

#НАТО #сша #Дональд Трамп #мирные переговоры по Украине
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