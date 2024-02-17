Премьер Нидерландов Рютте призвал ЕС прекратить «ныть» из-за Трампа

Европейский союз должен перестать «ныть и стонать» по поводу возможного прихода к власти в США бывшего президента Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По словам премьера, ЕС должен будет взаимодействовать с любым избранником, потому что это в интересах союза.

«Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. <...> Мы должны работать с тем, кто появится на сцене. И мы должны это делать потому, что мы этого хотим, и потому, что это в наших интересах», - цитирует РИА Новости слова Марка Рютте, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности.

Премьер добавил, что из-за возможного прихода к власти Трампа страны ЕС не стали производить больше оружия, зато «нытье» из-за американского политика в последнее время он слышит постоянно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что охотнее бы видел на посту главы США Джо Байдена, нежели Трампа. Он объяснил это тем, что Байден - политик старой формации, который является более опытным и при этом более понятным.

Трамп счел такой ответ Путина комплиментом, потому что посчитал себя единственным из последних пяти президентов, который ничего не давал России. Байден же, по мнению политика, может отдать РФ все, в том числе и Украину в качестве подарка.