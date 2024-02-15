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Путин ответил на вопрос о возможных проблемах со здоровьем Джо Байдена

По словам российского президента, когда он последний раз виделся с Байденом, он не заметил признаков недееспособности.
Анастасия Бобылева 2024-02-15 00:15:01
© Фото: Александр Казаков РИА Новости © Видео: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена. Он заявил, что не заметил каких-либо признаков недееспособности, когда виделся с ним три года назад в Женеве.

Российский президент подчеркнул, что сейчас в США активно идет предвыборная кампания, и она приобретает «все более острые формы». Поэтому, по его словам, будет некорректно комментировать подобную информацию о здоровье главы США.

«Я, когда встречался с Байденом в Швейцарии - правда, несколько лет назад, три года, - и тогда уже говорили, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою, ничего такого», - отметил Путин.

Российский лидер вспомнил также о случае, когда Джо Байден ударился головой, выходя из вертолета. Он отметил, что такие ситуации случаются с каждым, и надо обращать больше внимания на политическую позицию главы государства, а не на подобные новости.

«Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет», - подытожил президент РФ свой ответ на вопрос о здоровье Байдена.

Путин также ответил, какой президент США лучше для России - Дональд Трамп или Джо Байден. По его мнению, действующий лидер Штатов более опытный и прогнозируемый, однако Россия, подчеркнул Путин, будет работать с любым президентом США.

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