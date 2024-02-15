Трампу понравился ответ Путина о том, кто из президентов США лучше для РФ

Бывший американский президент Дональд Трамп оценил ответ российского лидера Владимира Путина о том, кто лучше для России - Байден или Трамп.

Он назвал комплиментом тот факт, что Путин упомянул Байдена. Своими мыслями Трамп поделился со сторонниками во время выступления в городе Чарльстон в штате Южная Каролина.

«Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет - это хорошо», - прокомментировал он слова Путина.

Себя Трамп назвал единственным из последних пяти президентов, «ничего не дававших России». Также он считает, что ему удалось «остановить "Северный поток-2"», а Байден выгоден для России, так как может отдать все, «включая Украину в качестве подарка».

Вечером 14 февраля в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин упомянул Байдена, отвечая на вопрос, кто из двух американских президентов для России лучше.

Поясняя свой ответ, президент РФ сказал, что Байден «более опытный и прогнозируемый, он политик "старой формации"».