Герой РФ Рыжов раскрыл детали операции, ставшей ключом к освобождению ЛНР

Командир бригады, начальник управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, Герой России Леонид Рыжов в интервью программе «Время героев» рассказал о проведении операции по форсированию реки Северский Донец. На другом берегу находился стратегически важный населенный пункт, который на тот момент удерживали националисты. Взятие этого пункта под контроль открывало российским войскам дорогу на Лисичанск и позволило освободить всю Луганскую Народную Республику.

«Первую улицу мы взяли по-тихому. Дедушка в одном из домов говорит - через два дома противник сидит. Тихонько сняли всех. Получилось так, что первые 40 минут форсирования противник не знал, что мы захватили его участок и первую улицу. Только на второй улице он очухался, а наши батальоны уже на берегу», - рассказал Рыжов.

Российские войска под командованием Рыжова успешно подавили противника - задачу по освобождению населенного пункта они выполнили раньше намеченного срока. При этом потерь личный состав не понес.

«Никто не погиб, никто не ранен. Единственное, там прилет был, чуть контуженные ребята были, но отпросились от отстранения. Говорят, что хотят с нами победу разделить», - рассказал Рыжов.

В 2022 году министр обороны России Сергей Шойгу наградил Леонида Рыжова «Золотой Звездой» Героя России. Сам Рыжов отметил, что испытывает чувство гордости за личный состав и посвятил ему эту награду.

Полное интервью с Героем России Леонидом Рыжовым смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.