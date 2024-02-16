Экс-премьер Украины Азаров: Залужный не исчезнет из политической жизни страны

Отправленный в отставку бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный все еще может повлиять на политическую жизнь Украины. Экс-главком приобрел в стране большую популярность и если выборы все-таки будут организованы, то Залужный может составить конкуренцию Зеленскому. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По словам Азарова, решение об отставке Залужного могли принять в Пентагоне, так как американцы хотели погасить его конфликт с Зеленским.

«Значит ли это, что Залужный как политическая фигура исчезнет из политической жизни Украины? Я думаю нет. С его рейтингом и популярностью, если в него вложат деньги определенные, то у него есть очень большие шансы - ведь выборы когда-нибудь будут проведены. 21 мая истекает срок легитимных полномочий Зеленского и он становится "господином самозванцем". Потеряют юридическую силу все его указы. Отмечу, что конституция Украины не запрещает выборы при военном положении», - заявил Азаров.

Напомним, что 8 февраля Валерий Залужный был отправлен в отставку Зеленским. Главкомом был назначен занимавший должность командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. После отставки Залужный вступил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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