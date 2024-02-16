Четырех пострадавших при ударе по Белгороду доставили в Москву

Четырех пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду доставили на поезде в Москву на Восточный вокзал. Об этом сообщили РИА Новости.

Отмечается, что на платформу Восточного вокзала прибыли сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что количество жертв при ударе украинских войск по Белгороду увеличилось до 19 человек. Глава региона отметил, что двоих взрослых и двоих детей отправили на поезде в Москву. Он также отметил, что из находящихся в больницах Белгорода 10 пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии, а восемь - в состоянии стабильной средней тяжести.

Напомним, что Министерство обороны России сообщило об уничтожении 14 снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области. После украинского обстрела погибли семь человек, 19 получили ранения.