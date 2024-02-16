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Число раненых при обстреле Белгорода увеличилось до 19

По словам губернатора Белгородской области, двое пострадавших при обстреле ВСУ находятся в тяжелом состоянии в реанимации больницы города, еще восемь - в состоянии стабильной средней тяжести.
Игнат Далакян 2024-02-16 07:45:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Из находящихся в больницах Белгорода 10 пострадавших при обстреле двое - в тяжелом состоянии в реанимации, остальные восемь - в состоянии стабильной средней тяжести. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, количество раненых достигло 19 человек. Глава региона отметил, что четыре человека на поезде были отправлены в московские медучреждения.

«Количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (два взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области выразил уверенность в том, что российские врачи сделают все, чтобы получившие ранения люди как можно раньше оказались дома.

Напомним, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 14 снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области. По данным Министерства здравоохранения, семь человек погибли, 18 получили ранения на тот момент. Среди жертв обстрела ВСУ несколько детей.

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