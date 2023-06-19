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В «Спартаке» заявили, что Промес намерен обжаловать приговор суда

Ирина Елагина
12:39 19.06.2023
Глава медиаслужбы ФК «Спартак» рассказал, что футболист будет добиваться пересмотра дела.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press
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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не согласен с приговором суда Амстердама, признавшего его виновным в нападении с ножом на родственника, и будет добиваться пересмотра дела. Об этом «Звезде» сообщил Дмитрий Зеленов, глава медиаслужбы ФК «Спартак».

«Решение еще не вступило в силу. У футболиста есть время на обжалование. Насколько мы понимаем, Промес намерен воспользоваться этим правом. Так что пока рано делать выводы», - подчеркнул представитель футбольного клуба.

Напомним, что сегодня суд Амстердама вынес обвинительный приговор игроку московского «Спартака» Квинси Промесу и назначил ему наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году.

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