Дональда Трампа приговорили к штрафу в размере $355 млн по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке вынес решение по гражданскому делу о мошенничестве экс-президента США Дональда Трампа. Как пишет CNN, судья Артур Энгорон приговорил бывшего лидера страны к штрафу в размере $355.

Помимо этого, ближайшие три года Трампу нельзя подавать заявки на кредиты в банки и другие финансовые учреждения штата. Также суд запретил Трампу занимать руководящие должности в корпорациях Нью-Йорка в течение трех лет.

«Бывшему президенту также запрещено занимать должность служащего или директора любой нью-йоркской корпорации или другого юридического лица в штате в течение трех лет», - пишет CNN.

Ранее суд Штата Нью-Йорк признал Трампа виновным в мошенничестве. Это решение вынес судья Артур Энгорон. Экс-президент США вскоре заявил, что планирует присутствовать на всех слушаниях по его делу, несмотря на то, что его явка на них не обязательна.