В стране и мире Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве Анастасия Бобылева Ранее сообщалось, что судебный процесс по его делу начнется 4 марта 2024 года. © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters. Уточняется, что решение вынес судья Артур Энгорон. Ранее суд в Вашингтоне назначил дату первых слушаний по делу Дональда Трампа. Процесс начнется 4 марта 2024 года. Эта дата не устроила ни сторону защиты, которая требовала передвинуть суд на более поздний срок, ни сторону обвинения, которая надеялась начать дело уже в январе 2024 года. Экспертное мнение и аналитика