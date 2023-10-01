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Трамп намерен лично присутствовать на судебных слушаниях по его делу

Дарина Криц
05:32 01.10.2023
Его явка не обязательна, но Дональд Трамп намерен быть там со своими адвокатами.
Трамп намерен лично присутствовать на судебных слушаниях по его делу
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress
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Экс-президент и миллиардер США Дональд Трамп намерен лично присутствовать на слушаниях в суде по его гражданскому делу. Напомним, в отношении компании Трампа Trump Organization возбудили дело о мошенничестве.

При этом явка самого бизнесмена в суде в Нью-Йорке не обязательна. Первое слушание может состояться уже в этот понедельник, 2 октября.

«Лайф» отмечает, что по причине ожидаемой явки Трампа в суд, орган власти сотрудничает с полицией для обеспечения дополнительных мер безопасности. Сам миллиардер приедет на слушания со своими адвокатами.

Ранее суд отказал Трампу на его запрос о переносе сроков рассмотрения дела о мошенничестве. Дело будет рассматривать судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон.

После этого появились сообщения, что супруга Трампа Мелания пересматривает брачный договор в пользу себя и сына. Указано, что она обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона.

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