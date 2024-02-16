В КГБ Белоруссии заявили, что украинские диверсанты дали признательные показания

Украинские диверсанты, схваченные накануне белорусскими пограничниками, дали признательные показания. Информацией о ходе расследования поделился руководитель СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек.

«Подозреваемые сотрудничают со следствием, дают признательные показания», - приводит РИА Новости слова Бычека.

Он пояснил, что отправкой диверсантов занимались сотрудники СБУ, а помощь в нелегальном пересечении границы с Белоруссией им оказали военнослужащие погранслужбы Украины - провели «визуальную и техническую разведку».

Действия схваченных диверсантов квалифицируют как приготовление к совершению акта терроризма организованной группой, а также им вменяют агентурную деятельность.

Ранее сообщалось о задержании диверсантов на западе Белоруссии. Как пояснил президент страны Александр Лукашенко, они «переползали по болотам, переправляли взрывчатку для терактов на территории России и Белоруссии». При задержании у подозреваемых изъяли взрывные устройства и иные средства поражения.