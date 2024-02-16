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Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на границе с Украиной

Александр Лукашенко добавил, что беглые активисты из Белоруссии желают поражения России в боевых действиях с Украиной.
Тимур Шерзад 2024-02-16 12:11:01
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе страны. Об этом сообщает агентство БелТА. 

«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам, некоторые из украинских граждан переползали по болотам, переправляли взрывчатку для терактов на территории России и Белоруссии», - сказал Лукашенко. 

Он добавил, что недавно в Белоруссии завершилась контртеррористическая операция, в ходе которой были задержаны диверсанты. 

Александр Лукашенко отметил, что среди этих диверсантов были и белорусы, добавив, что среди беглых белорусских активистов есть люди, которые желают поражения России в ходе боевых действий против Украины. 

Также Лукашенко уточнил, что такие задержания происходят два-три раза в неделю.

#белоруссия #Диверсанты #Александр Лукашенко #Задержание
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