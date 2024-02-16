Батлер и Батлеры малые: в Белоруссии раскрыли личности пойманных диверсантов

В Лельчицком районе Белоруссии, находящемся на границе с Украиной, в ночь с 14 на 15 февраля задержали группу граждан России, Украины и Белоруссии, которые пытались незаконно пересечь границу. Подробности задержания диверсантов привел Комитет государственной безопасности Беларуси.

«В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины. В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны», - приводит агентство БелТА сообщение комитета.

У диверсантов при себе находились взрывные устройства и иные средства поражения. С помощью них злоумышленники планировали совершить ряд терактов в России и Белоруссии. Организацией диверсантов занималась Служба безопасности Украины (СБУ), чьи сотрудники передали подрывникам оружие перед переходом белорусской границы.

В числе задержанных значатся граждане Украины, отец и сын Сергей и Павел Кабарчуки. Сергей с позывным Батлер родился в 1963 году. Он является экс-сотрудником Государственной пограничной службы Украины. Уйдя с работы, Сергей начал заниматься контрабандой вместе со своими сыновьями, Богданом и Павлом, которых называли Батлеры малые.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 февраля заявил о задержании диверсантов на западе государства. По его словам, злоумышленники с помощью дронов через болота проносили взрывчатку для совершения терактов.