Путин: президентские и правительственные стипендии существенно вырастут

Президентские и правительственные стипендии для студентов скоро существенно повысятся. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими и студентами в индустриальном парке «Станкомаш» города Челябинска.

«Сейчас еще и правительственную стипендию, президентскую существенно повысим», - сказал российский лидер.

Напомним, что Путин приехал в Челябинск, чтобы посетить городской кузнечно-прессовый завод, где ему продемонстрировали зону тестирования роботов, а также кузнечный, сборочный и механический цеха. В текущем году завод планирует запустить серийное производство и производить более 400 роботов в год.

Ранее стало известно, что стипендия аспиранта в России повысится до 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобрнауке. Целью министерства стала поддержка лучших аспирантов, которые занимаются наиболее важными и актуальными на данный момент направлениями.