В Минобрнауки анонсировали новые стипендии президента для аспирантов

Закон об установлении стипендии президента для аспирантов в размере 75 тыс. руб. планируют принять уже к концу ноября этого года.

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Новая стипендия президента для аспирантов составит 75 тысяч рублей, соответствующий указ находится на финальных этапах согласования и может быть принят к концу ноября. Об этом агентству РИА Новости сообщил замглавы Минобрнауки Денис Секиринский.

«Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор», - сказал Секиринский.

Он добавил, что перед министерством стояли две задачи: сделать помощь аспирантам более «ощутимой» и создать инструмент поддержки лучших аспирантов по наиболее важным и актуальным сейчас направлениям.

Уточняется, что в конкурсе на президентскую стипендию будут участвовать аспиранты и их научные руководители, которые станут гарантом, что диссертация аспиранта будет закончена к концу обучения и успешно защищена.

Таким образом в министерстве собираются оказывать помощь в том числе университетским научным сотрудникам и выдающимся ученым. В любом случае средства будут получать именно аспиранты.